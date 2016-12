Jetzt wird’s wirklich ernst: Die Abbrucharbeiten am ehemaligen Heinemanngebäude haben begonnen. Die Fassadenverkleidung ist mittlerweile abgeschraubt. Nach den Entkernungsmaßnahmen können die eigentlichen Abrissarbeiten beginnen. Auf dem Areal entstehen nahe der Bundesstraße ein großer Lidl-Markt und zahlreiche Parkplätze. Das ehemalige Fabrikgebäude errichtete das weltweit agierende Maschinenbau-Unternehmen, um die Produktion von der Innenstadt an die Industriestraße zu verlagern. Das Vorhaben wurde aber nie ganz umgesetzt. Für den Besuch eines des stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten erhielt die Fassade die letzte "Auffrischung". Nach der zweiten Zahlungsunfähigkeit kam das endgültige Aus für das Traditionsunternehmen. In der Innenstadt entstand auf dem früheren Fabrikgelände der heutige Edeka-Markt, das Elisabethhaus und die Stadtterrasse. Das Gebäude an der Industriestraße wechselte ebenfalls den Besitzer, der vor allem Lager- Stellflächen vermietete sowie die Dachfläche für eine große Fotovoltaikanlage nutzte. Nach früheren Plänen des Discounters sollte der Markt bereits in diesem Jahr eröffnet werden. Es kam aber zu Verzögerungen, "die weder durch die Stadt noch das Unternehmen verursacht wurden", betonte Bürgermeister Michael Rieger in einer Sitzung des Technischen Ausschusses. Text: Vaas/Foto: Seiss