St. Georgen Nach Brand: Hotel komplett neu

Betroffen war in erster Linie der Dachstock im Altbau. Doch es wurde eine Kernsanierung erforderlich, von der Gastherme im Keller bis zu den Dachziegeln. "Zeitweise konnten wir durch drei Stockwerke durchschauen", so Johannes Hilser. Auch die Tanne vor dem Haus musste fallen.

Die Versicherung schickte ein Vertragsunternehmen aus Konstanz, das sich um die Beseitigung der Brandspuren und des Brandgeruchs kümmerte. Den Rest übernahmen heimische Handwerker, die sehr gute Arbeit leisteten. Daniela Hilser kümmerte sich in erster Linie um die Handwerker. Johannes Hilser, der auch Meßmer der katholischen St. Georgsgemeinde ist, war für den kaufmännischen Teil zuständig. Anfangs war der Schaden auf 100.000 Euro angesetzt. Schließlich bezahlte die Versicherung der Hilser rund 268.000 Euro. Insgesamt investierte das Ehepaar fast 400.000 Euro.

Haus komplett neu

Das Haus wurde komplett neu geplant. Aus vier Gästezimmern wurden zwei Apartments. Insgesamt stehen jetzt je fünf Doppel- und Einzelzimmer sowie drei Apartments zur Verfügung.

Über ein Jahr lang war der Hotel-Betrieb stark beeinträchtigt. Hätte die Feuerwehr nicht so tolle Arbeit geleistet, wäre möglicherweise nichts aus dem Jubiläum "50 Jahre Schwarzwaldtanne" im nächsten Jahr geworden. Jetzt laden Daniela und Johannes Hilser nächsten Montag die Feuerwehr, das Rote Kreuz, die Polizei, Nachbarn, "alle die damit befasst waren" und nicht zuletzt den Zeitungsausträger zu einem Dankesfest in die katholischen Unterkirche ein. Froh sind sie, dass jetzt alles wieder in geordneten Bahnen verlaufen kann. Es ist aber auch die Erkenntnis erwachsen: "Es ist nur ein Haus".