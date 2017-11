St. Georgen Nach Auflösung wird Fusion umgesetzt

Der Vorsitzende Bernd Suhm zog Bilanz. Der erste Punkt galt dem Abschneiden der Mannschaft nach dem Aufstieg in die Bereichsklasse. Leider erreichte man die notwendige Punktzahl zum Klassenerhalt nicht und befindet sich jetzt wieder in der Bezirksklasse. Erfolgreichster Spieler war Thomas Dieterle mit 50 Prozent der möglichen Punkte vor Bernd Suhm mit 42 Prozent und Helmut Föhrenbacher mit 41 Prozent der erreichbaren Zähler. An weiteren Aktivitäten erwähnte Suhm den Unterricht in einer Schachgruppe an der Ganztagsschule. Hier bereitet er mit den Grundschülern das Bauern- und Turmdiplom vor.

Den Kassenbericht trug Armin Müller vor. Die Ausgaben waren dieses Jahr etwas höher als die Einnahmen. Die beiden Kassenprüfer Helmut Föhrenbacher und Erwin Kneißler bestätigten Müller eine und sehr übersichtliche Führung der Vereinskasse. Müller, der die Kasse kommissarisch führt, wurde einstimmig entlastet.

Die Siegerehrung des Vereinsturniers sah Armin Müller ohne Niederlage als Gewinner vor Thomas Hummel und Jürgen Fahl. Der nächste Punkt war dann die Abstimmung, ob zwecks der Auflösung des Vereins eine besondere Hauptversammlung anberaumt werden soll. Dies befürworteten die anwesenden Mitglieder einstimmig. Als Termin für diese Versammlung legte man sich auf den 7. Dezember fest. Das abschließende Blitzturnier gewann dieses Mal Armin Müller vor Thomas Hummel und Helmut Föhrenbacher.