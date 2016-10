St. Georgen Mutter und Kind stürzen vom Roller

St. Georgen. Eine 47-jährige Rollerfahrerin ist mit ihrem sechsjährigen Sozius am Freitag gegen 22.10 Uhr, von der Triberger Straße abgekommen und gestürzt. Die 47-Jährige kam nach Polizeiangaben aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und prallte gegen den Randstein. Sie verletzte sich bei dem Unfall und musste ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert werden. Ihr sechsjähriger Sohn, der hinter ihr saß, war bei Eintreffen der Polizei bereits auf dem Weg zum Vater. Ob er ebenfalls verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. An dem Motorroller entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro, bilanziert die Polizei.