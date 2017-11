St. Georgen Gelungenes Konzert in Saint-Raphael

Während des viertägigen Aufenthalts stand vor allem die intensive Probenarbeit im Vordergrund, damit sich Orchester und Chor aufeinander einstellen konnten. Für Freizeitaktivitäten blieb während des Besuchs nur wenig Zeit. Bei angenehmen Temperaturen genossen die Musiker aus dem Schwarzwald dennoch einen gemeinsamen Spaziergang mit den Gastgebern entlang der Küste von Saint-Raphael. So kamen Franzosen und Deutsche, egal ob alte Bekannte oder neue Bekanntschaften, bei einem wunderbaren Ausblick auf das Meer miteinander ins Gespräch. Bei mehreren gemeinsamen Essen wurden die Kontakte freundschaftlich vertieft.

Ganz offiziell wurden die Musiker vom stellvertretenden Bürgermeister der Partnerstadt im Ehren-Rathaus "Mairie d’honneur" empfangen, das seine Türen nur zu speziellen Anlässen öffnet. Pierre Cordina begrüßte die Gäste und dankte ihnen, dass sie aus Anlass des Städtejubiläums in die Partnerstadt gereist waren.

Jugendmusikschulleiter Bernd Rimbrecht dankte unter großem Applaus dem Gründer der Musikschule St. Georgen, Peter Dönneweg. Gemeinsam mit Daniel Artus, dem Gründer des "Esterelenco"-Chors, rief er bereits vor der Gründung der Musikschule den grenzüberschreitenden musikalischen Austausch ins Leben und pflegte die Freundschaft stets mit viel Leidenschaft und großem Engagement. Sein Dank galt auch Marie-Anne Lasserre, der Vorsitzenden des Chors, sowie den Gastgebern für die herzliche Aufnahme und die hervorragende Bewirtung bei den Proben.

Konzert in der Basilika Notre-Dame

Am letzten Abend des Besuchs spielten die Musiker in der voll besetzten Basilika Notre-Dame de la Victoire von Saint-Raphael ein gelungenes Konzert. Mit sichtbarer Freude musizierten das Orchester und der Chor gemeinsam und erfüllten die große Kirche mit kraftvollem Klang und sanften Tönen. Höchste Konzentration war auch von den drei Solisten gefordert. Mariann Grieshaber in der Rolle des Amor (Mezzosopran) und Nicole Bachmann als Eurydike (Sopran) sowie Bruno Picaudé (Countertenor) als Orpheus begeisterten das Publikum. Grieshaber zog die Zuhörer mit Solo-Arien aus den großen Oratorien wie der "Schöpfung, Messias und Elias" in ihren Bann. Unter den Zuhörern war auch der neue Bürgermeister aus St. Raphael, Frederic Masquelier, der im Anschluss bei der Abschlussfeier Kontakt zu den Schwarzwäldern suchte.

Dirigent Elias Zuckschwerdt war nach dem Konzert sehr zufrieden: "Der Zusammenhalt und die Stimmung in der Gruppe sind beeindruckend. Die persönliche Freundschaft zwischen den Musikern spiegelt sich in der Musik wieder. Die Zusammenarbeit mit den Franzosen macht viel Spaß und wir wurden mit großer Herzlichkeit und Gastfreundschaft empfangen."

Am liebsten hätten die Gäste noch ein paar Tage in der Wärme genossen und die Umgebung an Frankreichs Küste erkundet. Am frühen Morgen machten sich die Musiker wieder mit dem Bus auf die lange Heimreise.

Bruno Picaudé, Leiter des "Esterelenco"-Chors, hofft, die Musiker bald wieder zu treffen: "Es ist toll, dass die Freundschaft auf diesem Weg gelebt wird. Die Musiker aus St. Georgen sind immer herzlich willkommen in Saint­Raphael."