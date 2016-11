St. Georgen Musiker üben mehr als zehn Stunden

Laut dem Vorsitzenden Reinhold Dannecker wird es unter Dirigent Sascha Jager in diesem Jahr mehr konzertante, beschwingte Musik geben. Unter dem vorherigen Dirigenten sei das Programm eher kirchlich gewesen. Teilnehmen am Konzert wird neben der 20-köpfigen Hauptkapelle auch das Jugendorchester, mit Unterstützung durch die Jugendkapelle Schenkenzell. Beide Gruppen hatten schon im Voraus gemeinsam geprobt und ein Konzert in Schenkenzell gegeben.

Dirigent Jager ist seit etwa einem Jahr im Amt. Das Fazit des Vorsitzenden fällt gut aus. Der Trachtenmusikverein probt regulär jeden Donnerstag zwischen 20.30 und 22 Uhr im alten Schulhaus.

Interessierte sind zum Reinschnuppern und Mitspielen jederzeit eingeladen.