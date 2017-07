St. Georgen Musikalische Sonderführung

Dabei können die Besucher allerlei Wissenswertes über die historischen Geräte sowie die Musikgeschichte erfahren. Musik- und Technikliebhaber erhalten bei einem Rundgang durch das Museum einen vertieften Einblick in die Phonogeschichte und -technik. Auch auf musikalische Einlagen dürfen sich die Museumsgäste freuen, wenn die historischen Geräte vorgeführt werden und das Museum mit ihrem besonderen Klang erfüllen.

Darüber hinaus sind Kinder und Jugendliche dazu eingeladen, unter Anleitung ein Papier-Grammophon zu basteln oder an den Mal-Tischen ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Sonderführung und die Bastelarbeit sind im regulären Museumseintritt enthalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zu weiteren Sonderführungen heißt das Phonomuseum am Dienstag, 8. August, Dienstag, 5. September, Donnerstag, 2. November sowie Donnerstag, 28. Dezember, willkommen. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr. Zudem bietet das Museum eine kostenfreie Sonderführung durch die Tonbandabteilung am Sonntag, 1. Oktober, sowie eine Sonderführung durch die Uhrensammlung am Sonntag, 7. Januar 2018, an.