St. Georgen Museros hat eine Bürgermeisterin

St. Georgen. Die Scherers waren fast einen Monat lang unterwegs. Ihre Reise führte sie über Frankreich nach ­Spanien und Portugal. Ein ­Kurzbesuch galt dabei auch der Partnerstadt Museros bei Valencia.

Bei den Iberern wurde ein neuer Gemeinderat und eine Bürgermeisterin gewählt. Die Stadtregierung setzt sich aus Sozialisten und zwei weiteren Gruppierungen zusammen. José M. Aznar, bisheriger Bürgermeister und Unterzeichner der Partnerschaftsurkunden in Spanien und in St. Georgen, hat seine Mehrheit verloren. Er gehört aber weiter dem Gemeinderat an. Seine Nachfolgerin ist Cristina Civera.

Manfred Scherer überreichte als Bürgermeisterstellvertreter und Mitglied im Partnerschaftsausschuss der Bergstadt kleine Geschenke an die Partnerstadtvertreter. Eine Stippvisite galt auch der Societat Unió Musical Museros. Dabei handelt es sich um die Musikkapelle aus der Partnerstadt, die mit der St. Georgener Stadtmusik seit Jahren freundschaftliche Beziehung pflegt. Dies wiederum war der Grundstein für diese Städtepartnerschaft.