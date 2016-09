St. Georgen Mundharmonikaspieler begeistern ihr Publikum

Die Dirigentin Brigitte Burgbacher erklärte, dass es durch die fehlenden Lehrer nicht viele Mundharmonikaorchester gibt. Daher kommen die mitspielenden Musiker aus einem Umkreis von 50 Kilometern zu den wöchentlichen Proben.

Burgbacher erläuterte den Besuchern die Chromonica mit ihren drei Oktaven. Ganz wichtig ist, "zur richtigen Zeit ins richtige Loch zu blasen oder den Schieber zu betätigen" meinte Burgbacher schmunzelnd.

In dem Orchester gibt es auch eine beinahe einen halben Meter lange Akkord-Mundharmonika, die Sigrid Vetter-Gulde spielt. Ihr Mann Ueli stammt aus Zürich und er spielt den Bass. Dazu gesellt sich ein weiteres Ehepaar mit Dagmar Matzka am Piano und Klaus an der Gitarre.