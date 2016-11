St. Georgen Motorsägen oder Rezepte fürs Festmenü

Der Motorsägenkurs ist an zwei Samstagen, am 12. und am 19.November, jeweils von 8 bis 16 Uhr. Er vermittelt theoretisches und praktisches Wissen für die Arbeit mit der Motorsäge wie Grundlagen der Waldarbeit, Funktion und Handhabung der Säge, Grundlagen des Baumfällens und Entastens, Schärfen der Kette, Betriebsstoffkunde und die Bedeutung der Schutzkleidung. Im praktischen Teil , im Forst lernen die Teilnehmer verschiedene Schnitttechniken. Der Kurs schließt mit einem Zertifikat ab, das die theoretische und praktische Ausbildung entsprechend den Richtlinien der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und der Landesforstverwaltung dokumentiert.

Mitzubringen sind eine vollständige persönliche Schutz ausrüstung für die Motorsägen­arbeit mit Schnittschutzhose, Schnittschutzschuhen, einem Helm mit Gesichts- und Gehörschutz, Arbeitshandschuhe und eine signalfarbene Forstjacke beziehungsweise Warnweste und falls vorhanden die Motorsäge.

Im Kurs "Festliches Weihnachtsmenü" am Montag, 12. Dezember, von 17 bis 21 Uhr in der Robert-Gerwig-Schule bereiten die Teilnehmer zusammen mit Simone Pabst ein exzellentes Vier-Gänge-Menü zu. Auf den Tisch kommen getrüffelte Selleriecremesuppe, geräucherte Schlegelbachtal-Forelle mit hausgemachter Honig-Senfsauce an buntem Salatbukett, rosa gebratenes Rinderfilet im Speckmantel an Rotwein-Schokoladensauce mit Kartoffel-Sellerie-Püree und glacierten Fingermöhren. Zum Dessert gibt es eine Crème Brûlée mit Marzipan. Mitzubringen sind eine Schürze, ein Geschirrtuch, Schreibzeug, Behälter für die übrigen Speisen und ein Getränk. Die Kosten für die Lebensmittel betragen rund 22 Euro und sind an diesem Abend zu bezahlen.