St. Georgen-Langenschiltach (dvs). Leichte Verletzungen hat sich ein 27-jähriger Motorradfahrer zugezogen. Der Biker war vom Brogen in Richtung Langenschiltach unterwegs. Ein entgegenkommende Auto überholte einen Fahrradfahrer. Er musste ausweichen und kam in einer Wiese zu Fall. Das Auto fuhr davon. Am Motorrad entstand 3000 Euro Sachschaden. Hinweise an das Polizeirevier St. Georgen (07724/94 95 00).