St. Georgen Montag wieder die Schulbank drücken

Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum: Unterrichtsbeginn 8.30 Uhr; 10.30 Uhr Gottesdienst für alle Schüler im SBBZ.

Thomas-Strittmatter-Gymnasium: 7.40 Uhr Gottesdienst für Klassen 6 bis 12 in der Stadthalle; Unterrichtsbeginn 8.30 Uhr.

Realschule: 7.40 Uhr Gottesdienst für die Klassen 6 bis 10 in der Stadthalle; Unterrichtsbeginn 8.30 Uhr.

Schulbeginn der Erstklässler in St. Georgen ist am ­Mittwoch, 14. September,

Robert-Gerwig-Schule: Die Einschulung beginnt am Mittwoch, 14. September, um 14.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Georgskirche. Um 15 Uhr findet die Einschulungsfeier ebenfalls in der Kirche statt. Die Zweitklässler werden dort ein kleines Theaterstück aufführen. Nach der Feier gehen die Kinder mit ihren Klassenlehrern in ihr Klassenzimmer und werden dort ihre erste Unterrichtsstunde erleben. Die Eltern können in dieser Zeit in der Mensa Kaffee trinken und Kuchen essen.

Rupertsbergschule: 9 Uhr Gottesdienst im Ökumenischen Zentrum; gegen 9.45 Uhr Einschulungsfeier in der Eingangshalle.

Grundschule Peterzell:

14 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Peterzell; gegen 14.45 Uhr Einschulung im Schulhaus. Schulbeginn der Fünftklässler ist am Dienstag, 13. September.

Thomas-Strittmatter-Gymnasium: 7.50 Uhr Pausenhalle Bildungszentrum.

Realschule: 8.30 Uhr Einschu lungsfeier in der Stadthalle

Robert-Gerwig-Schule: 8.45 Uhr Einschulungsfeier im Musiksaal.