St. Georgen "Mitten im Leben – wunschlos glücklich?"

Mitgliederintern ist am 2. Dezember, 14 Uhr, im Gasthaus Waldeck die Weihnachtsfeier und am 30. Dezember, 9 Uhr, das Frühstück im Brigachhaus.

Wieder für alle offen ist "Fußreflex-Therapie" bei Anja Muckle, Günterbergweg 2, am 20. Januar, um 20 Uhr und der Vortrag von Sieglinde Bach am 7. Februar um 20 Uhr im Gasthaus Krone. Sie spricht über die Gefährlichkeit von Fabrikzucker.

Wie man einen Feuerlöscher bedient, ist am 21. Februar, um 20 Uhr im Feuerwehrhaus zu erfahren. Energieblockaden mit Jin Shin ­Jyutsu zu lösen, zeigt Christiane Vosseler-Brüx am 8. März um 20 Uhr im Gasthaus Engel in Brigach. Am 7. April gibt es kreatives Flechten mit Weiden.