St. Georgen Mitgliederschwund zwingt zum Verkauf

"Wir haben einen sehr ernsthaft interessierten Kaufinteressenten gefunden", erzählt der Pfarrer weiter. Der Interessent stamme aus der Nachbarschaft und wolle die Räumlichkeiten privat und beruflich nutzen – mehr wolle man zu diesem Zeitpunkt nicht verraten.

Den Gemeindemitgliedern steht mit dem Verkauf eine Zeit des Umbruchs bevor. Als Übergangslösung können laut Scharfenberg die alten Räumlichkeiten genutzt werden. "Wir werden sozusagen Mieter in unserem ehemaligen Gebäude", sagt er. Was dann kommt, ist bislang noch unklar. "Wenn in Peterzell ein Raum zu finden ist, der unseren Bedürfnissen entspricht, wäre das eine Lösung", erklärt der Pfarrer. Nach seinen bisherigen Recherchen sei das allerdings nicht der Fall.

Die Ideallösung für die Petrusgemeinde wäre ein Neubau auf einem Grundstück, das die Gemeinde von einem Mitglied geschenkt bekommen hat. "Das liegt zwischen Bundesstraße und ehemaliger Landstraße, wo die Ampel ist", erklärt Scharfenberg. Auch wenn durch den Verkauf des alten Pfarr- und Gemeindehauses nur maximal die Hälfte der Kosten für einen Neubau gedeckt wären – "ein gutes Startkapital hätte man".

Nichtsdestotrotz bleibt die Zukunft für die Petrusgemeinde vorerst ungewiss: Die Verkaufsgespräche sind noch nicht abgeschlossen, einem Neubau müssten zudem die Gremien der Landeskirche zustimmen. Für Scharfenberg und seine Gemeinde gehen die Überlegungen indes weiter: "Bei einer Zukunftswerkstatt im Februar und März denken wir mit der Gesamtkirchengemeinde über eine Lösung nach."