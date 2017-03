St. Georgen Mitgliederschwund setzt sich fort

Ohne eigene Werbung, sondern fast ausschließlich durch die Veröffentlichungen über die letzjährige Hauptversammlung hätten sich zahlreiche Interessenten gemeldet. Einige Mitglieder wurden durch Einsätze bei den notwendigen Besichtigungen sehr in Anspruch genommen. Aus der Schar der zahlreichen Bewerber schälte sich schließlich ein Bewerber heraus, dessen Vorstellungen der Vereinsführung zusagten. Am 30. Juni wurde laut Werner Müller der Besitzerwechsel notariell vollzogen. Damit sei zwar die Zeit der Ungewissheit vorbei, bei den meisten Mitgliedern käme allerdings auch Wehmut auf. Viele von ihnen hätten nicht nur viel Zeit, sondern auch jede Mengel Herzblut in das Küferhäusle investiert. Der Vorstand hoffe nun, dass der neue Besitzer seine Vorstellungen verwirklichen kann. Über die weitere Vorgehensweise nach dem Verkauf wurden die Versammelten in einem nicht öffentlichen Teil informiert.

Für Kassierer Hubert Urstöger spielte zwangsläufig die Immobilie ebenfalls nochmals eine große Rolle. Neben dem Verkauf seien kassenmäßig auch noch Kosten für Instandsetzungen, Geräte und bürokratische Ausgaben angefallen. Sorge bereitet ihm und dem Vorsitzenden Heiko Jakubowski die schwindende Mitgliederzahl. Seit Beginn des vergangenen Jahres sei sie durch Sterbefälle und Austritte von 98 auf aktuell 89 Mitglieder reduziert worden.

Über eine ganze Reihe von Angeboten berichtete Wanderführer Edgar Spies. Besonders hob er dabei eine Wanderung mit anschließender Hausbrauerei-Besichtigung hervor. Aufgrund sinkender Teilnehmerzahlen an den Wanderungen sei es aus seiner Sicht überlegenswert, Ziele auszusuchen, die per Bahn erreichbar sind. So könne man die hohen Buskosten einsparen.

"Ihr habt sicher viel erlebt und viel Freude gehabt", richtete Heiko Jakubowski an die Vereinsjubilare, die den Naturfreunden über lange Zeit die Treue gehalten haben. Viele von ihnen seien schon in den Kinder- und Jugendgruppen aktiv gewesen. 70 Jahre im Verein ist Melitta Glötzl, 60 Jahre Friedrich Stockburger, 50 Jahre Jürgen Kiefer und Claudia Müller. Auf 40 Jahre Mitgliedschaft verweisen können Martina Christmann, Rolf Hakenjos, Anke Keller, Doris Oswald und Gerhard Timm.