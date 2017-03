St. Georgen Mitglieder müssen mehr bezahlen

Kassier Herbert Seifermann berichtete über die Einnahmen und Ausgaben. Um die laufenden Kosten für den Spielbetrieb und die Vereinsaktivitäten zu decken, wurde der Beitrag für Aktive von 35 auf 40 Euro und für Passive von 25 auf 28 Euro jeweils einstimmig beschlossen.

Die Sportabteilungen begannen ihre Berichte mit Doris Schuler und ihrer Frauengymnastik, die aktuell 38 Mitglieder aufweist. Sonja Fichter leitet die "Er-und-Sie-Gymnastik". 16 Mitglieder nutzen die Bodyfit-Gymnastik bei Uta Loreit. Bernd Bücheler leitet die Herrengymnastik mit 17 Teilnehmern, die "Alten Herren" mit Manfred Storz sind mit derzeit 46 Kickern eine enorme Gruppe, die auch an AH-Turnieren teilnimmt.

Über die Jugendabteilung mit den verschiedenen Altersstufen und den Spielgemeinschaften berichtete Jugendleiter Thomas Sigrist. Erfreulich war hier insbesondere der Meistertitel und Pokalsieg der B-Jugend. Yvonne Dhenin konnte Positives über ihre 24 jungen Fußballdamen berichten, die nun in einer Neunerstaffel spielen.

Neuwahlen verlaufen ohne Überraschungen

Dirk Steinhagen zog eine sehr gute Bilanz der aktiven Mannschaften, die in der vergangenen Saison beide den Meistertitel errangen. Die erste Mannschaft behauptet sich auch in der Kreisliga A sehr gut – sie überwintert auf einem hervorragenden vierten Platz. Etwas weniger erfolgreich ist derzeit die zweite Mannschaft in der neuen Spielkasse. Die Rundenspiele starten nach der Winterpause wieder am 12. März.

Als größeres Bauprojekt für die Zukunft wurde die Renovierung der Umkleiden angesprochen.

Keine Überraschungen gab es bei den Neuwahlen: Klaus Sigrist bleibt Vorsitzender, Herbert Seifermann ist weiterhin Kassier und auch Kassenprüfer Franz Gregortschek wurde einstimmig bestätigt. Leider konnte noch keine neue Leiterin für die Frauengymnastik gefunden werden.

Darüber hinaus wurden auch Mitglieder geehrt. So wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft Nikolaus Gajer, Friedhelm Kitiratschky, Ernst Rapp und Brigitte Rosenfelder mit Urkunde und der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Seit 25 Jahren gehören Hannelore Eberenz, Thomas Kopp, Albrecht Lauble, Michaela Eger und Friedhilde Weisser dem Verein an. Zehn Jahre lang gehörte Raphael King dem Vorstand an. Für besondere Verdienste wurde Andrea Fichter ausgezeichnet.