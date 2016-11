St. Georgen Mitarbeiter sind das A und O

St. Georgen. Gegenseitige Wertschätzung und Loyalität sorgen für eine fruchtbare Entwicklung eines Unternehmens. Diesem Leitspruch von Rolf Schmidt, Geschäftsführer bei Schmidt-Technology, haben sich sowohl Landrat Sven Hinterseh, Bürgermeister Michael Rieger, Jan Unverhau (Justiziar der IHK) als auch der Betriebsratsvorsitzende Johann Höltl und Gerd Hildebrand als Sprecher der Jubilare angeschlossen.

Zufrieden hat er von positiven Ergebnissen und Umsatzsteigerungen in allen drei Unternehmensbereichen berichtet. Sowohl bei der Schreibgerätetechnik, dem Maschinenbau sowie bei der Sensorik habe man den Umsatz um drei Prozent steigern können, wobei der Bereich Sensorik am stärksten zulegen konnte. Zahlreiche Neuentwicklungen hätten dafür gesorgt, dass man sich am Markt gut behaupten könne. Als besonders erfreulich bezeichnete es der Geschäftsführer, dass im Bereich Schreibgerätetechnik ausgerechnet in China ein starker Kunde gewonnen werden konnte. Änderungen im personellen Bereich sowie weitere Investitionen sollen das Unternehmen weiter voran bringen.

2017 werden weitere Investitionen folgen