St. Georgen "Mit zwanzig ist man noch jung"

Die vierte Klasse erinnerte in ihrem Lied "Liebe das Leben" daran, dass alles seine Zeit hat.

Durch das Programm führten die Schülerinnen Amelie Conzelman, Laura Haas und Darja Koneger. Sie stellten Westermann etliche Fragen. Darunter war auch, ob es Spaß macht, Rektor zu sein und was er sich denn zum Geburtstag des Fördervereins wünsche. "Dass wir nach diesem Tag anstatt 80 dann 100 Mitglieder haben", so die Antwort. Für Erheiterung sorgte Leonid Stumf aus der sechsten Klasse mit seinem Beatboxen, einer modernen Musikeinlage.

Der Vorsitzende Hummel erwähnte nochmals die Arbeit des Fördervereins. Ziel sei, die Robert-Gerwig-Schule dort zu unterstützen, wo öffentliche Gelder fehlen. Schülerfahrten, das Schülercafé, Angebote der Ganztagsschule und auch einzelne Schüler werden finanziell bedacht. Er freute sich, dass noch 18 Gründungsmitglieder im Verein tätig sind. Westermann händigte Hummel einen Gutschein für ein Essen mit der ganzen Familie aus. Mit weiteren musikalischen Beiträgen erfreute die zweite Klasse und der Schülerchor die Anwesenden. Musiklehrerin Silke Schwinghammer spielte am Klavier, begleitet von Eva-Maria Keiler an der Gitarre. Der Festakt endete mit bunten Luftballons, die die Schüler in den Himmel aufsteigen ließen.