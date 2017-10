St. Georgen Mit dem Wohnmobil auf Welttour

Am 1. September gelang den Reisenden in 3,5 Stunden eine rekordverdächtige Überquerung der russischen Grenze. In der Nähe von Petschory wartet der erste Übernachtungsplatz, den das Navi allerdings nicht sofort findet. Was nicht so richtig mitspielt, ist das Wetter. Es ist regnerisch und kühl und ändert sich auch in den kommenden Tagen nicht.