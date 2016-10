St. Georgen Mit Begeisterung und Zauberspucke

St. Georgen. Die Figur des von Jutta Nassal-Halder erdachten "Clown Charly" animierte die kleinen Besucher zum Mitmachen. Das begann mit dem Aufstehen, dem Richten des Frühstücks bis hin zum Zähneputzen. Die kleinen Besucher in der voll besetzten Stadtbibliothek waren eifrige dabei, vor allem als es darum ging, die verlorene Clowns-Nase wieder zu finden. Einige Gehilfen und viel Zauberspucke war hierfür nötig. Wer wollte, konnte sich abschließend einen eigenen "Charly" basteln.

Zum internationalen Lesefest gehören noch weitere Veranstaltungen. Am Aktionstag der Bibliotheken am Montag 24. Oktober, öffnet die Einrichtung in einer Spätschicht von 18 bis 20 Uhr. Eine Infoveranstaltung zu "eMedien" beginnt um 18.30 Uhr. Hörbücher auf dem Smartphone, Zeitschriften auf dem Tablet, Bücher auf dem Reader – Schritt für Schritt erfahren die Besucher Details zum Onleihe "Blene" der Stadtbibliothek. Allen Lesern, die sich für eine Jahres-Mitgliedschaft neu anmelden, schenkt die Bergstadt sechs Monate Lesespaß. Das Angebot gilt von 24. bis 29. Oktober. Näheres über Telefon 07724/8 73 01.

Am Mittwoch, 26. Oktober, beginnt um 15.30 Uhr eine Autorenbegegnung mit Christian Duda für Kinder ab acht Jahren. In seinem Buch "Elke" begegnet der fünfjährige Kasimir jeden Morgen einer Frau, die leckeren Kuchen über die Straße in ein Café bringt. Eine ungewöhnliche Freundschaft und eine Geschichte über die Wirkung von Kuchen beginnt. An diesen beiden Veranstaltungstagen bleibt die Buchausleihe geschlossen. Der Eintritt ist frei.