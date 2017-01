St. Georgen Menschen haben kein Fett-, sondern ein Zuckerproblem

Nahrung müsse man gut kauen und einspeicheln, da Verdauung schon im Mund beginne. Der Mund melde dem Verdauungssystem, was komme. Man solle täglich mindestens einmal zur Toilette, denn wenn Nahrung zu lange im Darm bleibe beginne der Körper, aus der Nahrung entfernte Giftstoffe oder Chemikalien wieder aufzunehmen.

Sei der Säure-Basen-Haushalt aus dem Lot könne es unter anderem zu erhöhter Infektanfälligkeit, brüchigen Nägeln, Haarausfall und anderem kommen. Übersäuerung entstehe durch einen aus dem Lot gekommenen Eiweißstoffwechsel. Man esse heute viel mehr tierische Eiweiße als früher und das in schlechterer Qualität. "Essen sie nur Viecher die selber gut gegessen haben." Es gebe viele pflanzliche Eiweiße, beispielsweise in Bohnen oder Linsen.

Menschen hätten kein Fett- sondern ein Zuckerproblem, so Muckle. Getreide wandle der Körper in Zucker um. Bei zuckerhaltigen Mahlzeiten nach 16 Uhr komme nachts die Fettverbrennung nicht in Gang. Das führe auch zu schlechterem Schlaf.