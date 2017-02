St. Georgen Meisterschaften des Landes im Langlauf

St. Georgen/Schonach. Nach ersten Auszählungen über die Meldelisten sind es 160 Starter im Sprint am heutigen Samstag, ab 13 Uhr, und fast 300 Teilnehmer am morgigen Sonntag ab 10 Uhr in der Distanz.

Die Wettkämpfe finden im Wittenbachstadion in Schonach statt. Maßgeblich organisiert wird die Veranstaltung von Langlauftrainer Rolf Kopp und Jürgen Pfaff. Laut Pfaff wirken bis zu 50 Vereinsmitglieder bei der Organisation mit.

Zu den Rennen und zur Siegerehrung sind Skibegeisterte willkommen. Über die gesamte Veranstaltung hinweg sorgt Anita Staiger mit ihrer Freizeitsportgruppe für die Bewirtung. Somit ist mit Kuchen, weiteren Speisen sowie Heiß- und Kaltgetränken für kulinarische Verköstigung gesorgt.