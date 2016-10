St. Georgen "Max und die Käsebande" in Stuttgart

St. Georgen. Das Musical des Kinderchors St. Georgen (Leitung Martina Schwarz), das im Januar und Februar im Theater im Deutschen Haus zur Aufführung kam, wurde bereits Anfang des Jahres für den Musiktheaterpreis der Lottogesellschaft nominiert und von der Jury besucht.

Jugendmusikschule organisiert Bus

Als nominiertes Projekt, das in Kooperation mit Kinderchor, Jugendmusikschule und Theater im Deutschen Haus entstanden war, wurden die jungen Akteure von der Lottogesellschaft zur Preisverleihung ins Theaterhaus Stuttgart eingeladen. Die Jugendmusikschule organisierte einen Bus, so dass es möglich war alle Sängerinnen und Sänger, Schauspielcoach Johanna Zelano, Vertreter der Projektband, Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen und dem Theater im Deutschen Haus an der Fahrt nach Stuttgart teilhaben zu lassen. Die jungen Chormitglieder sahen der Preisverleihung mit großer Spannung entgegen.