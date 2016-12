St. Georgen Mauschelei führt zu Chaos

Magdalena (Carmen Disch), die Tochter des Mesners, hat sich in den Landstreicher verliebt. Indes taucht Kommissar Bärwein ((Uwe Schnaidt) auf, der sicher ist, dass der "Bruder Ambrosius" ein gesuchter Räuber aus Rohrbach ist. Das Chaos ist also vorprogrammiert.

Neben den genannten spielen auch Sonja Schnaidt als die Tratschtante Iris Heller mit und Sebastian Haas als Maxi Fischer. Kathrin Storz wird soufflieren. Und "das Team führt selbst Regie", versichert Barbara Kieninger.

Am Montag, 26. Dezember, ist Premiere im Brigachhaus, weitere Termine sind am Mittwoch, 28., und Freitag, 30 Dezember, dazu kommt eine Vorstellung am Donnerstag, 5. Januar. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass bereits eine Stunde zuvor. Der Radfahrverein bürgt auch für das leibliche Wohl der Besucher. Karten sind ab sofort im Vorverkauf bei der Tourist-Info in St. Georgen, Hauptstraße 9, Telefon 07724/8 70, erhältlich.