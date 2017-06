St. Georgen Mathias Bäuerle hat neuen Gesellschafter

St. Georgen. Die GUK-Falzmaschinen Griesser & Kunzmann GmbH & Co. KG in Wellendingen bei Rottweil hat die Gesellschafteranteile von der MB Bäuerle GmbH erworben. Der bisherige MB-Hauptgesellschafter und Geschäftsführer Dieter Busenhart scheidet zum Monatsende aus dem Unternehmen aus. Die Leitung des Unternehmens wird wie gewohnt fortgeführt und dabei künftig unterstützt von Stefanie Faulhaber sowie Herbert Herrmann, der durch seine frühere Tätigkeit als MB-Geschäftsführer über entsprechende Kenntnisse verfügt. Herrmann ist GUK-Verkaufsleiter. Beim neuen Gesellschafter handelt es sich um einen in vierter Generation geführten Familienbetrieb.