St. Georgen Martina plaudert gekonnt mit Vampir

St. Georgen. Im vergangenen Jahr hatte der charmante Moderator Helmut Sanftenschneider einen Soloabend bestritten. Diesmal war er nicht allein nach St. Georgen gekommen, sondern hatte Gäste mitgebracht.

Um einen donnernden Applaus für seinen Auftritt zu bekommen, verteilte er Büstenhalter, Slips, Plüschtiere und eine blaue Stofftasche im Publikum, das diese Dinge dann bei seinem zweiten Anlauf auf die Bühne warf.

Die aus Bern stammende Komikerin und Kolumnistin Lisa Cantena entschuldigte sich für ihren Dialekt. Sie wusste, dass die Schweiz neutral sei und daher Waffen an alle in der Welt liefere. Die Kühe auf der Weide seien dicht von den vielen Kräutern, und sie als Schweizerin komme ständig an die Grenze. Sie fragte: "Kann man von Männern mit dritten Zähnen Biss erwarten?" Und beim zu erwarteten Alter leben Frauen immer noch fünf Jahre länger, da gibt es noch keine Gleichberechtigung. Banken sollten von Frauen geleitet werden, denn diese kennen sich mit Absätzen und Einlagen viel besser aus.