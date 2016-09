St. Georgen Marcus Müller tritt Nachfolge an

Ehrengast Bürgermeister Michael Rieger betonte, dass der Anlass traurig, aber zugleich schön sei. Mit Manfred Scherer und seinen Fraktionskollegen habe stets eine gedeihliche Zusammenarbeit geherrscht – wie mit den anderen Fraktionen des Gremiums. "Wir haben uns nie gegenseitig geärgert, wir wollen das Beste für die Stadt", unterstrich er.

Gemeinsam schaffe man es stets, das Maximale herauszuholen. Er führte die Hallenbadsanierung an, die rund 7,5 Millionen Euro kosten wird, unter anderem, weil das Thema Brandschutz vorher nicht existent war. Die Firma Lidl wolle bauen, das Areal sei allerdings ein Problemgrundstück. Mittlerweile sei die Baugenehmigung erteilt. Er gehe von einem baldigen Baubeginn aus. Für den Wohnpark Schönblick habe man einen neuen Investor gefunden. "In den nächsten Jahren wird uns die Innenstadt beschäftigen", ein wichtiges Projekt habe man aber an die Familie Papst abgetreten: das TB-Areal.

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei bezeichnete die Entwicklung der Bergstadt als höchst beachtlich. Er bereit setze sich für diese ein, wo es ihm möglich sei. Er sah einen äußerst tatkräftigen Bürgermeister und einen rührigen Gemeinderat. Dies gehe in die Bundespolitik hinein, wo er St. Georgen in Sachen Flüchtlingspolitik in einer Vorreiterrolle sehe. Hier hätten die Flüchtlinge echte Chancen auf Integration. "Die Bundespolitik habe indessen aber auch Handlungsfähigkeit bewiesen", stellte er heraus. Wichtig seien die Anstrengungen zur Schließung der Balkanroute, aber auch die Bekämpfung der Fluchtursachen.

Bei der B 523 kann das Land mit dem Planen beginnen

Andere wichtige Aufgaben des Bundes, vor allem für St. Georgen, lägen in der Infrastruktur. Die B 523 sei endlich in die Vorrangigen Verkehrsprojekte gerutscht. Nun könne das Land mit den Planungen beginnen. Wichtiges Thema sei auch beim Bund der Breitbandausbau, der Milliarden investieren wolle. Zugleich würden bei den Familien und Menschen mit mittleren Einkommen Entlastungen folgen – "schon vor der Wahl", versprach er. Zu den anstehenden Bundestagswahlen gelte es, Protestwähler wieder zurück zu holen.

Schatzmeisterin Beate Wasmuth stellte einen ausgeglichenen Rechnungsabschluss vor.

Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen. Der designierte Vorsitzende Marcus Müller wurde ebenso einstimmig gewählt wie Anita Kienzler als Stellvertreterin. Cornelia Lauble wird künftig die Protokolle führen. Schatzmeisterin bleibt Beate Wasmuth. Als Beisitzer wurden Ewald Aberle, Nadine Dilger, Claudia Maier, Anastasia Musacchio, Beate Rodgers und Heinrich Seebacher gewählt.

Seit 25 Jahren sind Marianne Kieninger, Claudia Maier und Rosemarie Aberle CDU-Mitglieder. Erwin Kopp, Werner Ullrich und Heinrich Gmeiner gehören seit 40 Jahre dem Stadtverband an, ein halbes Jahrhundert sind Werner Spiegelhalter und Werner Ludwig treu.

Aber auch der scheidende Vorsitzende Manfred Scherer kam nicht ohne Ehrung davon. Die stellvertretende Kreisvorsitzende Marianne Schiller steckt eihm die Ehrennadel für besondere Verdienste an und er erhielt eine Ehrenmedaille. Der Stadtverband ernnannte ihn einstimmig zum Ehrenvorsitzenden.