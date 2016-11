St. Georgen Märchen für die ganze Familie im Advent

St. Georgen. Ein Märchen für die ganze Familie bietet das Theater im Deutschen Haus im Advent. Premierenaufführung ist am Sonntag, 27. November, um 15 Uhr, weitere Aufführungen finden an allen Adventssonntagen sowie am 26. Dezember, ebenfalls 15 Uhr statt. Zur Aufführung kommt in diesem Jahr ein Märchen: "Die Schneekönigin" nach Hans Christian Andersen.