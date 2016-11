St. Georgen Mädchen überraschen Autor mit Zupfkuchen

Nach 30 Minuten Lesung konnten es die Jungen und Mädchen kaum erwarten, ihre Fragen stellen zu dürfen. Duda erklärte, dass Erwachsene doch manchmal lügen. Da meldet sich ein Junge und meinte: "Ja ich habe meinen Vater auch beim Lügen ertappt. Er erzählte, dass das Christkind am Heiligen Abend die Geschenke bringt und ich habe gesehen, wie er die Geschenke unter den Christbaum legte."

Duda hat inzwischen fünf Romane, sechs Bilderbücher und 40 Theaterstücke geschrieben. Mit "Elke" ist er durchgestartet und hat in zwei Monaten mehr als 7000 Exemplare verkauft, was in seinen Augen ein Erfolg für ihn ist. In seinem Hauptberuf als Regisseur arbeitet er immer mit anderen zusammen. Beim Schreiben ist er allein. "Ein Buch schreibt man für sich selber und freut sich, wenn es anderen auch gefällt" beantwortete er eine andere Frage. Ein Kind wollte wissen, ob er auf den Ruf "He Du da" reagiere. Er bejahte dies. Auf die Frage, ober er denn St. Georgen gesehen habe, konnte er nichts sagen. Er sei vom Bahnhof aus direkt in die Stadtbibliothek gekommen. Die kleinen Zuhörer waren äußerst wissbegierig und nach 40 Minuten beendete der Autor die Fragerunde.