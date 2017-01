St. Georgen Lösung für Präsidiumsstandortfrage im Raum

Schwarzwald-Baar-Kreis. Gleichwohl, so Strobl in der Produktionshalle der Firma J.G Weisser Söhne GmbH & Co. KG, wo der Empfang erstmals stattfand, werde das eine Lösung sein, "mit der nicht alle zufrieden sein werden. Aber das ist immer so, wenn man dem einen was gibt, was man dem anderen wegnimmt, passt das dem anderen nicht." Konkret will sich Strobl freilich erst nach dem 31. März äußern, wenn die Evaluation der Polizeireform abgeschlossen ist und das Ergebnis vorliegt. Die Bewertung werde unter dem Gesichtspunkt der Priorität der Sicherheit und beispielsweise dem Schutz vor Einbruchsdelikten "ohne Zorn und Eifer" vorgenommen, versprach Strobl.

Begeistert war der CDU-Politiker von der Wahl des Versammlungsortes, der Produktionshalle des Automobilzulieferers. "Mitten drin, wo die Wertschöpfung stattfindet, dort gehört die CDU hin." Außerdem lobte er den Blick auf den Schwarzwald: Bei Eis und Schnee bin ich durch Baden-Württemberg gefahren, aber so schön wie in St. Georgen ist der Schwarzwald nirgendwo.

Er habe, so Strobl, selten eine so gut beheizte Fabrikhalle gesehen. Mehr als 100 CDU-Mitglieder waren zum Empfang gekommen, die Halle war bis auf den letzten Platz besetzt. Strobl lobte die Europäische Union und Kanzlerin Angela Merkel, "deren Bilanz seit 2005 doch nicht so schlecht ist". Strobl verwies auf die boomende Wirtschaft und die niedrige Arbeitslosigkeit. Auch in Baden-Württemberg spiele die CDU jetzt wieder eine Rolle, was sich vor allem bei der Bildungspolitik bemerkbar mache. Die Tatsache, dass die Union jetzt im Ländle wieder für den ländlichen Raum zuständig sei, sieht Strobl außerdem als äußerst positiv: Schließlich habe man 2016 mehr als 100 Millionen Euro für den Ausbau der Breitbandversorgung investiert, mehr als die Vorgängerregierung in fünf Jahren. Ebenso viel wolle man dieses Jahr investieren. Lob wurde dem anwesenden Landrat Sven Hinterseh für den Breitband-Zweckverband zuteil. "Wir brauchen schnelles Internet überall", rief Strobl. Und mit Blick auf den Ausspruch eines Ministers der Vorgängerregierung betonte er: "Wir wollen, dass nirgendwo ein Tal zuwächst." Bei der Abschiebung von Asylbewerbern müsse man konsequent sein und diese in ihre Heimatländer zurückschicken", sagte Strobl. Das stehe 500 000 Personen bevor, die nicht bleiben dürften.