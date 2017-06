St. Georgen Lexus-Fahrer hat bei Unfall Glück im Unglück

Laut Angaben der Polizei war gegen 15.30 Uhr eine 49-jährige Autofahrerin auf der Unterkirnacher Straße in Richtung Schönwald unterwegs, als sie kurz nach dem Ortsschild links in Richtung eines Hofes im großen Maierstal abbiegen wollte. Diese Situation erkannte ein dahinter fahrender 28-jähriger Autofahrer aus Sachsen offenbar zu spät.

Er war gerade dabei, die Kia-Fahrerin zu überholen, als diese im Begriff war, abzubiegen. Es kam zu einer Kollision, in deren Folge der Lexus-Fahrer mit seinem Auto gegen eine Leitplanke schleuderte. Anschließend hatte der Unfallverursacher jedoch viel Glück: Statt links einen Abhang hinunter zu rauschen und auf die dortige Hofterrasse zuzusteuern, schleuderte der Wagen quer über die Fahrbahn und kam dann rechts von der Straße ab.

Dort schanzte er einen Böschung hinauf, überfuhr einen Weidezaun, fuhr etwa 200 Meter durch ein Feld und blieb schließlich, nachdem der Zaun erneut durchbrochen wurde, mit dem Heck in Richtung Fahrbahn an der Böschung stehen. Lediglich mit mehreren Kratzern verließ er das stark beschädigte Unfallfahrzeug. Die Kia-Fahrerin kam mit einem Schrecken davon. Jedoch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.