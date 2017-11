Königsfeld Leuchttürme in der Ausbildung

Ein Ziel ist es, gute Ausbildung zu belohnen. Durch das Zertifikat wollen die Verantwortlichen künftig zudem noch mehr hoch motivierten Schülern den Weg in die handwerkliche Ausbildung weisen, gleichzeitig aber auch den Betrieben neue Denkanstöße und Impulse für die Ausbildung geben.

Leistungen sollten so objektiv wie möglich bewertet werden, daher habe man sich wissenschaftlichen Sachverstand eingeholt. Das Qualitäts-Zertifikat soll vor allem für Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Transparenz stehen.

Das Voraus-Zertifikat zeichnet Betriebe für ihr besonderes Engagement und ihre vorbildlichen Leistungen in der Ausbildung aus. Es wird am Ende eines mehrstufigen Prozesses verliehen. Ob die Zulassungsvoraussetzungen von einem Betrieb erfüllt werden, prüfte die Handwerkskammer Konstanz. Es wurde die Ausbildungssituation im Betrieb evaluiert. Fragebögen waren auszufüllen. Die Befragung der Auszubildenden erfolgte anonym. Nach der Auswertung verschaffte sich die Handwerkskammer in einem persönlichen Gespräch vor Ort selbst ein Bild von der Ausbildungssituation und entschied schließlich über die Zertifizierung, die für drei Jahre verliehen wird.