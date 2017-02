St. Georgen Letzte Industrie-Spuren verschwinden

Wegen der Demontage durch Frankreich waren die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schwierig. In den folgenden Jahren erwuchs daraus ein Vorteil, denn die Maschinen, die nun in der Firma standen, entsprachen dem neusten Stand der Technik. Heinemann erlebte einen enormen Aufschwung. Der damalige Firmenchef Hans Heinemann begann damit, in Spanien Arbeiter anzuwerben, die mit zum weiteren Aufschwung der Firma beitrugen.

Ab den 1970er-Jahren lieferte Heinemann in die damaligen Sowjetunion ganze Maschinenstraßen. 1979 ging das Unternehmen erstmals Konkurs. Die Stadt versuchte mit dem Blitzkauf des Klosterweihers noch, zur Sanierung beizutragen, was aber nicht gelang. Durch die Belegschaft und Reiner Roland Lang gelang ein Neustart. Wieder wurde das Geschäft mit der Sowjetunion zu einem wichtigen Standbein. Es kam dort zu einem bundesweit für Aufsehen sorgenden Joint Venture mit einem großen Maschinenbauer, der alleine 10 000 Mitarbeiter beschäftigte. Eine Wirtschaftsdelegation kam 1987 per Hubschrauber in die Bergstadt geflogen. In ihrer Spitze war Alexej Antonow, einer der mächtigsten Männer der damaligen Sowjetunion. Eine Verlagerung der gesamten Produktion an die Industriestraße stand im Raum, wurde aber nicht realisiert. Im Februar 2005 blieben die Heinemann-Tore für immer geschlossen. Auf dem Areal Werk I entstand ein Lebensmittelmarkt, die Stadtterrasse sowie das Elisabethaus als Alten- und Pflegeheim. An der Industriestraße verschwinden gerade die letzten Spuren des Werks II. Hier entsteht ein Lidl-Markt.

Der Nachlass der Familie Heinemann sowie Teile des Firmenarchivs befinden sich im Besitz des Geschichtsvereins St. Georgen.