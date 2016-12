St. Georgen (lis). Im September haben die Besucher aus Saint-Raphael ein Geschenk für die Bergstadt im Gepäck gehabt. Dieses ist nun in der Stadtbibliothek zu bestaunen. Markus Esterle freut sich, dass die sogenannten "Santons" aus der Provence in der provenzalischen Krippe für die Bürger zu sehen sind. Lucia Kienzler habe diese noch etwas "aufgemotzt" und mit kleinen Holzsternen und Kiefernzapfen deutsches Flair einfließen lassen. Die Krippe passe gut zu dem laufenden Projekt "Weihnachten in anderen Ländern", bei dem bereits Weihnachtsbräuche der Länder Holland und Griechenland vorgestellt wurden, freut sich Kienzler. Kommenden Samstag, 10. Dezember, um 10 Uhr, wird Frankreich – Herkunft der ausgestellten Krippe – vorgestellt.