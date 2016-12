Sechs Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben am gestrigen Freitag eine etwa 14 Meter hohe Weißtanne im städtischen Wald geschlagen. Diese wird nach Angaben von Manfred Reisser am Montag ihre Reise nach Saint-Raphael antreten, um am Nikolaustag dort einzutreffen. Das Fällen und Verladen des Baums hat etwa zweieinhalb Stunden in Anspruch genommen, so Reisser. Nun muss die Tanne noch transportfähig gemacht werden. Neben dem Festspan nen müssen auch Netze über die Ladung gespannt werden, sodass diese sicher sei und keine Äste verliere, versichert Reisser. Laut Markus Esterle, Leiter Bürgerdienste, sei dies das erste Mal, dass die Partnerstadt einen Weihnachtsbaum von der Bergstadt geschenkt bekommt. Foto: Esterle