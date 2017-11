St. Georgen "Lassen sie uns und Hoffnung leben"

Laut Braun sehen Dinge in der Realität oft anders aus als Politiker meinten. Deshalb sei es wichtig, sich einzumischen. Rombach erinnerte bei der Frage, was Baden-Württemberg gegen die Klimaerwärmung tun kann, an den Verkehrsausschuss, der Antworten zur Luftreinhaltung in Stuttgart geben muss. Für Lacher sorgte die Frage, was Rombach Donald Trump sagen würde, wenn er ihn träfe. Er würde ihm vorschlagen, sich ein Beispiel an der Entwicklung in St. Georgen zu nehmen, so seine Antwort.