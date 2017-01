Ab sofort können Langlauf-Fans nicht nur tagsüber, sondern auch bei Dunkelheit ihre Runden drehen. Denn die Stadionrunde am Roßbergstadion ist bei den jetzigen Bedingungen – solange die Spur noch gut ist – jeden Abend von 17.30 Uhr bis 22 Uhr beleuchtet, teilte der Loipenverantwortliche mit. Für Langlauf-Neulinge will Helmut Wachtelborn am Samstag, 28. Januar, um 10 Uhr einen Langlauf-Anfängerkurs anbieten. Die Grundlagen sollen auf dem Langlauflehrparcours auf der Seebauernhöhe gelegt werden. Anmeldungen nimmt er telefonisch unter 07724/94 88 60 entgegen. Foto: Ferienland