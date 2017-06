St. Georgen Langenschiltacher am Bodensee

St. Georgen-Langenschiltach. Die Jahrgänge 1944 bis 1952 unternehmen am Samstag, 24. Juni, eine Ausflug nach Überlingen-Lippertsreute zum Hof Neuhaus. Treffpunkt 8.30 Uhr am Bahnhof St. Georgen, Rückkehr gegen 18 Uhr. Ausklang 18.30 Uhr im Gasthaus Adler in Langenschiltach. Anmeldung bis Samstag, 17. Juni, unter Telefon 07725/38 54 oder 07724/ 94 98 08.

St. Georgen-Langenschiltach. Die Jahrgänge 1944 bis 1952 aus Langenschiltach unternehmen am Samstag, 24. Juni, eine Ausflug nach Überlingen-Lippertsreute zum Hof Neuhaus. Treffpunkt ist 8.30 Uhr am Bahnhof St. Georgen, Rückkehr gegen 18 Uhr. Ausklang 18.30 Uhr im Gasthaus Adler in Langenschiltach, zu dem auch Nichtausflügler willkommen sind. Anmeldung bis Samstag, 17. Juni, unter Telefon 07725/38 54 oder 07724/94 98 08.