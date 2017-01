St. Georgen Lange Begleitung auf letztem Weg

Im Jahr 1967 war Hochzeit. Um zwei Töchter, zwei Enkel und drei Urenkel wuchs die Familie an. Hans Günther zog sich im Winter einen offenen Beinbruch zu, war zwei, drei Jahre mehr im Krankenhaus als zuhause und starb im Jahr 2002. Helga Günther war immer mehr in der Pflicht und wuchs mit diesen Aufgaben.

"Das Friedhofsamt war bei mir. Hier wird sich ganz viel ändern," weiß sie. Diese Aufgabe hätte sie gerne behalten, doch die Stadt müsse sparen. Auch Beerdigungstermine werden künftig von der Stadt vergeben. Unter der Woche ist künftig die Stadtverwaltung zuständig, an Wochenenden der städtische Bauhof, der ohnehin immer einen Bereitschaftsdienst unterhält.

Für all ihre Aufgaben hatte Helga Günther keinen Festangestellten zur Seite, sondern zuletzt sechs Aushilfskräfte. Bernd Schultheiß war zehn Jahre lang ein wichtiger Helfer "rund um die Uhr". Er hat sich zum Jahreswechsel bereits zurückgezogen.

Wenn’s darum ging, kräftig anzupacken, war Rainer Kauffeldt unentbehrlich. Willi Dold hat 30 Jahre lang die Grabkreuze beschrieben, Petra Höflin bleibt dem Nachfolger erhalten.

Am schlimmsten waren dabei Unfälle auf Straßen und der Schwarzwaldbahn, blickt sie zurück. "Es ist keine Tätigkeit zum Lachen. Du musst es als Beruf sehen und nichts an Dich ranlassen.

"Die Stunden darfst Du nicht rechnen"

Ich musste mich oftmals zusammenreißen," sagt sie. Deshalb kam ihre Tochter, die sich fürs Geschäft interessierte, nicht in Frage. Dieser wäre die Trauer zu nahe gegangen.

Auf der anderen Seite seien die Angehörigen sehr dankbar für die Arbeit des Bestatters. Dessen Aufgaben sind sehr vielfältig und enden nicht mit der Beerdigung. "Die Stunden darfst Du nicht rechnen. Man muss auf jeden Einzelnen eingehen und sich viel Zeit nehmen," weiß sie. Obwohl sie ihr Geschäft bereits übergeben hat, ist sie noch bis Mitte des Monats beschäftigt, um drei Sterbefälle zwischen den Jahren abzuschließen.

Zeit für Hobbys hat sie schon lange nicht mehr gehabt. Früher war sie leidenschaftliche Skifahrerin. 15 Jahre lang war sie Sportkeglerin beim Club "Olympia". Zu Weihnachten bekam sie von ihrem Mann öfters Reisen geschenkt. Diese musste sie in aller Regel alleine antreten. Erst nach der Übernahme habe sie ganz verstanden, warum ihr Hans nicht mitkonnte. Lange beschränkten sich die "Urlaube" auf Wochendbesuche bei den Eltern in der alten Heimat. Die mittlerweile fast 93-jährige Mutter kommt noch heute regelmäßig zu Besuch in den Schwarzwald.

Nachfolger will in ihrem Sinne weiter machen

"Es muss langsamer gehen, sonst bin ich bald mein eigener Kunde. Ich will noch etwas von meinem Rentnerdasein haben," beschloss sie schon vor längerer Zeit. Es dauerte eine ganze Weile, bis der richtige Nachfolger kam, sonst hätte sie noch länger weitergemacht.

Dieser ist vom Fach, ist in Villingen ansässig und hatte auch schon ein Geschäft neben dem Waldfriedhof auf der Seebauernhöhe. Weitere Interessenten gab es, darunter auch einen Tuttlinger Bestattungsunternehmer. "Der Nachfolger macht in meinem Sinne weiter, das war ausschlaggebend" begründet sie ihre Wahl.

Das Geschäft hat Helga Günther zum Jahreswechsel komplett an das Bestattungshaus Preidel, Hirt & Butz GmbH übergeben, einschließlich Telefon-Nummer und E-Mail-Adresse. Nur ihr Faxgerät und den Kopierer vermisst sie etwas. Dafür hat sie die elektrische Schreibmaschine behalten und sich zehn weitere Farbbänder für diese gesichert. "Es ändert sich überhaupt nichts, glaubt sie. Das stimmt in sofern aber nicht, weil die rührige Frau als Begleiterin auf dem letzten Weg auf jeden Fall fehlen wird.