St. Georgen Landschaft ist Motivlieferant

Manfred Molicki konnte neben Bürgermeister Fritz Link viele Interessenten willkommen heißen. Der Ausstellungsraum sei ein Projekt des Vereins Kunstkultur und gewinne immer mehr an Bedeutung, was viele bundesweite Künstleranfragen bewiesen. Molicki warb für den Verein, wünschte kreative Inspiration und lud zu einem Imbiss ein.

Aussagekräftige Bildsprache

Die Kunsthistorikerin Ingeborg Kottmann, bekannt als Museumsgeschäftsführerin in Villingen-Schwenningen, ging auf das Wesen der Werke von Lore Will ein und sah Parallelen zu Ida Kerkovius, die das "innere Erlebnis" mit dem Spiel der Materialien zum "lebendigen malerischen Organismus" werden ließ. Die "Landschaft hinter ihrem Haus" sei Motivlieferant für Serien, die durch Anschauung zur Wirklichkeit des Bildes führen, eine emotionale Bildsprache, die den Betrachter als fantasiebegabtes Wesen in die Wahrnehmung der Bilder einbezieht.