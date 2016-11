St. Georgen Lachsalven an der letzten Ruhestätte

Da ist auf Grabinschriften zu lesen: "Hier ruht die Jungfer Rosalind geboren als unerwünschtes Kind. Ihr unbekannter Vater war Kapuziner–Pater" oder "Hier in dieser Gruben liegen zwei Müllerbuben. Geboren am Chiemsee gestorben an Bauchweh". Auch über diesen Spruch schmunzelten die Senioren "Hier liegt mein Weib, Gott seis gedankt, oft hat sie mit mir gezankt. O lieber Wanderer geh gleich fort von hier – sonst steht sie auf und zankt mit Dir". "Es ruhet die ehr- und tugendsame Jungfrau Genovefa Voggenhuberin betrauert von ihrem einzigen Sohn" belustigte ebenfalls. Pfarrer Auer meinte dazu: "Der Tod ist die letzte Gerechtigkeit". Dazu fiel ihm noch ein Witz ein: Auf dem Sterbebett liegend meinte einer ›ach könnte ich mein ganzes in Goldbarren angelegte Vermögen auf die andere Seite mitnehmen‹. Da entgegnete ihm der anwesende Pfarrer: ›Ich fürchte, es würde dort schmelzen‹.

Aus den gezeigten Grabinschriften war die entwaffnende Ehrlichkeit der Menschen von damals ablesbar. Da wurde nichts verschwiegen. Gerade auch das berührte die Anwesenden zutiefst. Es war ein anregender Nachmittag im tristen November.

Pastoralreferent Benedikt Müller freut sich heute schon auf den adventlichen Seniorennachmittag am 5. Dezember, wenn alle Tische festlich geschmückt werden. Passend zu diesem Tag kommt auch der Nikolaus.