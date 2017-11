St. Georgen Kulturen treffen aufeinander

St. Georgen. Seit dem Jahr 2009 gibt es am TSG diese Möglichkeit, erzählen die beiden Lehrerinnen Ulla Schaedler und Dilek Gündogdu, die die Schüler während der Bewerbungsphase betreuen, aber via Internet auch mit ihnen vor Ort verbunden sind. An diesem Vormittag sind die Schüler der Klassen fünf bis zehn in der Stadthalle versammelt. Sie wollen hören und sehen, wie es den diesjährigen "Welt-Klasse"-Schülern geht, die in diesem Jahr nach Kenia gegangen sind.

Auch die Eltern sind da, stehen auf der Bühne um den Laptop herum und unterhalten sich munter mit ihren Sprösslingen. Die zunächst recht gute Verbindung trübt langsam ein. "Das WLAN-Angebot hier in der Stadthalle ist eher schlecht, aber das in Kenia ist sogar vielleicht noch magerer", so Ulla Schaedler.

Fleisch und Fisch selten auf dem Speiseplan