13 Künstler aus der Region stellen Beispiele ihres künstlerischen Schaffens in den Kunsthallen des "Forum am Bahnhof" (FaB) in St. Georgen aus. Nun bot zum zweiten Male einer der Künstler eine Führung an. Doch Norbert Schmitt (links), Erschaffer der "sprechenden" Bilder, hatte keinesfalls vor, den rund 15 Besuchern etwas vorzubeten und die gesamte Ausstellung vorzustellen. Das brauche einfach zu viel Zeit. "Sie gehen einfach herum und suchen sich eines der Werke aus, das sie besonders anspricht. Und dann sprechen wir gemeinsam über dieses Werk", zeigte er seinen Anspruch auf. Ganz offensichtlich überrascht von der Vielzahl der Werke von Didi Azabo, Sonja Binde, Stefan Flaig, Peter Heinzelmann, Eva Jaeckle, Wolfgang Krause, Eva Krüger, Imke und Renate Lücker, Helmar Maier, Norbert Schmitt, Ludwig Schopp und Wolfgang Schwaibold zeigte sich der ein oder andere Besucher. Fast zu kurz war die Zeit von zwei Stunden, um auch nur alle Werke zu erleben, die allerlei Kunstrichtungen präsentieren, ob Malerei in Öl oder Acryl, Fotografie oder Skulpturen. Und wie das bei der Kunst so ist – ein jeder sah ein Kunstwerk mit seinen Augen. Lehrreich waren die besonderen Bildbesprechungen allemal – auch für den Künstler. Foto: Kommert