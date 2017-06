St. Georgen Künstler öffnen Atelier

An über 20 Ausstellungsorten können Interessierte zwischen Künstlerateliers, Galerien und Kunst-Läden spazieren. Zusätzlich gibt es kulinarische und musikalische Angebote. Ein Flyer mit den einzelnen Ausstellungsplätzen liegt in vielen Läden aus. Zentrale Informationsstelle ist der Kunstraum in der Gartenstraße 1.

Zahlreiche regional vertretene Künstler stellen aus: Lore Will, Jochen Winckler, Gisela Borries, Gabi Kammerer, Gabriele Grießhaber, Ulrike Papst, Eva Bur am Orde, Rita Gabler, Christine de Angelis, Helfried Glitsch, Werner Rinderknecht, Zeljko Rusic und Veronika von Hochberg. Kunst ist auch an ganz ungewöhnlichen Orten wie beispielsweise im Schuh- oder Fahrradladen. Auch Kindergarten- und Grundschulkinder werden ihre Kunstwerke zeigen.

Zahlreiche Künstler haben sich hier niedergelassen und viele Menschen leben hier gern, weil sie diese Atmosphäre genießen. Dem Verein gehören neben vielen Kunstinteressierten und Förderern nahezu alle künstlerisch Tätigen in der Gemeinde Königsfeld an, und einige öffnen ihr Atelier, ihre Werkstatt oder stellen aus – auch einmal an ganz ungewöhnlichen Orten.