St. Georgen Kükenhahn 2000 Jahre im Einsatz

Seit über 50 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt die Firma AZ-Armaturen ihre Kükenhähne weltweit mit eigenen Fertigungen in Deutschland, Brasilien, Südafrika und China, um nationalen und internationalen und nationalen Kunden nahe zu sein. Vielseitig sind die Einsatzgebiete dieser spezialisierten Armaturen. Benötigt werden sie etwa in Produktionsanlagen der Chemie, der Pharmazie oder in der Lebensmittel-Produktion.

Das international führende Unternehmen, mit seinen insgesamt rund 450 Mitarbeitern, ist mit einer eigenen Entwicklungsabteilung und zwei Gießereien extrem flexibel und ein international gefragter Partner. An diesem Abend wird der Geschäftsführer Jörg Wisser von seinen Produkten berichten.

Gezeigt wird, was ein AZ-Kükenhahn – in seiner Urform bereits vor 2000 Jahren von den Römern eingesetzt – heute alles leisten kann. Die Besucher dürfen sich auf einen technisch interessanten und unterhaltsamen Abend freuen, versprechen die Organisatoren.