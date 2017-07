St. Georgen Kritik am teuren Pflaster vor "Friebe-Haus"

Mitarbeiter, die schreiben können, sucht die Redaktion des Gemeindebriefs, die derzeit am Konzept für einen gemeinsamen Gemeindebrief für alle Teilgemeinden für St. Georgen-Tennenbronn arbeitet. Dieser soll voraussichtlich e rstmals im Dezember erscheinen . Sie vermisse eine ordnende Hand für den Online-Kalender, die Informationen aus "vielen Kanälen" wiesen eine hohe Fehlerquote auf.

Bauliche Aktivitäten

Über "große Brocken" zum Thema Bauliches berichtete Karlheinz Klitsch. Er finde den Kirchplatz sehr gelungen, auch wenn ein Sockel eines Kriegerdenkmals von 1870 für Mehrkosten gesorgt habe – man liege noch immer in einem kalkulierbaren Rahmen. Eine breitere Eingangstreppe wegen Sicherheitsbedenken des Kirchensachverständigen habe ebenfalls Kosten verursacht.

Im Untergeschoss des Gemeindehauses habe die Stadt für den städtischen Kindergarten zwei Räume angemietet, auch der neue, 26-jährige Kantor Jochen Kiene habe einen zusätzlichen Raum als Büro bekommen. Er soll am 16. Juli im Rahmen eines Kantatengottesdienstes in sein Amt eingeführt werden. Seitens der Stadt gebe es Zugeständnisse, einen der Räume weiter als Mutter-Kind-Raum bei Gottesdiensten zu nutzen.

"Limburger Verhältnisse" sah ein Mitglied der Lorenzgemeinde beim Parkplatz vor dem "Friebe-Haus", da auch dort das teure Pflaster verbaut sei. "Wir können der Stadt nicht vorschreiben, was sie auf ihrem Parkplatz einbauen", erklärte ihm Klitsch. Probleme mit einem Baum hatten gleich mehrere Gemeindeglieder – vom "Kammerer" her könne man den Kircheneingang nicht erkennen. Tatsächlich habe die Architektin mehr Wert auf die Achse Hauptstraße – Portal gelegt, so Klitsch. "Entscheidend ist für mich, dass die Menschen den Weg zur Kirche finden", schmunzelte Pfarrer Friedemann Fritsch.

Kirchensteuerzahler

Ein weiteres Problem kommt auf die Kirchengemeinden in Deutschland zu: die Liegenschaften. In rund 13 Jahren sinke die Zahl der Kirchensteuerzahler um etwa ein Drittel, so Susanne Fritsch. Viele gingen in Rente, die Zusammensetzung der Steuerzahler verändere sich in dieser Zeit kolossal. So hätten derzeit schon 50 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund und seien keine Christen. Die Zahl der Kirchenfernen wachse. Daher seien viele Gebäude auf Dauer finanziell nicht tragbar. Man versuche, Einnahmen zu generieren, beispielsweise durch Einzelvermietungen. In nächster Zeit werde allen Ortsältesten das Ergebnis der Ermittlungen vorgestellt.

Verstärkung gesucht

Mitarbeiter sucht der CVJM für seine Jugendgruppen, berichtete Anja Bublies. Bedingt durch den Wegzug von Petra Obergfell werde auch jemand in den Ältestenkreis nachrücken. Auch für das Fest zum Kirchenjubiläum am 8. Oktober werde Hilfe gesucht. Ein Buch, in das ehemalige Pfarrer und weitere Kenner der Kirche Beiträge geliefert hätten, werde derzeit bearbeitet. "Wir haben viele wunderbare Fotos gefunden, die ich gemeinsam mit Lore Eisenmann aufklebe, dazu würden wir uns Hilfe wünschen", so die Pfarrerin.

Dazu gebe es noch viele Veranstaltungen zum Lutherjahr. Alrun Ebding wies darauf hin, dass am 12. Oktober eine Veranstaltung gemeinsam mit Eva Jaeckle sei, bei der es um die Gemälde in der Kirche ­gehe. Zum Lutherjubiläum am 31. Oktober dieses Jahres soll es eine Lichterwanderung zu allen Kirchen der Gesamtgemeinde geben, das Ende soll in der Lorenzkirche stattfinden, betonte Friedemann Fritsch. Hier werde der ­Posaunenchor zum Mitsingen einladen.