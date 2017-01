St. Georgen (dvs). Die Bundesanwaltschaft hat vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart Anklage gegen den 28-jährigen Ralph-Thomas K. aus St. Georgen erhoben. Er ist verdächtig, über das Internetportal "Altermedia-Deutschland" strafbare Inhalte verbreitet zu haben. Ihm wird zur Last gelegt, gemeinsam mit einer 48-Jährigen eine kriminelle Vereinigung gegründet und sich als Rädelsführer beteiligt zu haben. Er war nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft Administrator und Moderator des im deutschsprachigen Raum führende rechtsextremistische Internetportal "Altermedia-Deutschland". Die Internetseite diente der massenhaften und systematischen Verbreitung rechtsextremistischen und nationalsozialistischen Gedankenguts, so die Bundesanwaltschaft. Sie wurde vom Innenminister noch am Tag der Verhaftung verboten. Ralph-Thomas K. wurde am 27. Januar 2016 festgenommen und befand sich in Untersuchungshaft. Der gegen ihn erlassene Haftbefehl wurde im März gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt und im Dezember aufgehoben.