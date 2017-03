St. Georgen Kraftraum wird im April erstmals präsentiert

Ehrenmitglied Willi Heldt leitete die Entlastung des Gesamtvorstands und die Neuwahl des Vorsitzenden, der weiter Gilbert Seubel heißt. Die weiteren Wahlen liefen unter dessen Regie. Einstimmig per Akklamation wurden der stellvertretende Vorsitzende Dieter Elsässer, Geschäftsführer Bernd Schwarz und Schatzmeister Wolfgang Weisser in ihren Ämtern auf weitere zwei Jahre bestätigt. Als anstehende Veranstaltungen nannte Gilbert Seubel die öffentliche Vorstellung des Kraftraums im April und das regionale Alt-Athletentreffen in Schramberg-Sulgen am 27. Mai. An alle Mitglieder appellierte er, kräftig die Werbetrommel zu rühren.