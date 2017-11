St. Georgen "Kotzendes Küken" ist ein Blickfang

St. Georgen. Sammlungsleiterin Hannah Eckstein ist seit Februar für fast alles zuständig, was mit der Sammlung zu tun hat. Sie ist 1987 in Mönchengladbach geboren und hat den Bachelor of Arts für Kulturmanagement in Istanbul abgeschlossen. Schon dort faszinierte Eckstein die Kunst. Daher erlangte sie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf den Master für Kunstgeschichte. Sie möchte nicht nur Interessierte von auswärts durch die Ausstellungsräume führen, auch St. Georgener Bürger sind stets willkommen. Eckstein zeigte sich daher erfreut, dass einige Einheimische am Rundgang teilnahmen.

Vor dem Rundgang können sich die Teilnehmer im Restaurant Kippys beim Frühstück stärken. Anschließend wird im Museum nebenan gestartet. Dort werden im Kunstraum im Moment Werke des österreichischen Künstlers Heimo Zobernig gezeigt. Auffällig sind drei große Werke, die mit Acrylfarben hergestellt sind. Je nach Lichteinfall und durch Bewegung des Betrachters ändern sich die Farben. "Der Künstler hat sich mit der Farbtheorie befasst und sich damit auseinander gesetzt", so Eckstein.

Die Anwesenden erfahren auch, wie Anna und Dieter Grässlin mit ihren Kindern zur Sammlerfamilie geworden sind. Etliche Konkurse großer ansässiger Firmen führten zu Leerständen in Schaufenstern und Gebäuden. Diese wollten die Sammler mit Werken versehen und für alle zugänglich machen.