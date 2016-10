St. Georgen Kopftuch "psychobadisch" gesehen

Daher freut sich das Team vom Theater im Deutschen Haus auf den "Symbadischen". Begrüßt wird Kräuter am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr im Theater an der Mühlstraße. Dort werde es, laut Künstler, "psychobadisch": Denn im neuen Programm steigt der Bühler Kabarettist in die Tiefen der Badischen Seele. Dort unten wo die regionale Volks-Seele nicht nur kocht, sondern brät und brutzelt. Wo sich Badenerin und Badener die Identitätsfrage stellen: "Sin mir die, die mir meine?".

Und ganz Baden antwortet mit einer Stimme: "Ja, mir Badener sin genau die, die mir gern wäre". Es sind die immer währenden Fragen nach Struktur und Chaos, die der Kabarettist mit analytischem Scharfsinn und den Künsten der Seelen– und Kräuterheilkunde zu beantworten sucht: "Warum werde mir Badener von Wein–, Zwetschge– und Kürbisköniginne regiert? Und warum isch bei uns dr Regent e rote Rebsort?"

Kräuter bringt Licht in die dunklen Seelengründe von "Sellere und Sellem", erläutert warum in geordneten Strukturen "Nudle ohne Soß" nichtgeht. Und dass das Kopftuch bei uns schon seit Jahrhunderten von den fundamental Hiesigen getragen wird.